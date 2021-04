Liga : la Real Sociedad de Januzaj au ralenti, Villarreal en difficulté

Face à Valence cet après-midi, la Real Sociedad d'Adnan Januzaj a enchaîné son quatrième match sans victoire en championnat.

Mauvaise passe pour la Real Sociedad. Ce samedi, le club de San Sebastian n'a pu faire mieux qu'un match nul à Mestalla, sur la pelouse de Valence. De son côté, Villarreal a été tenu en échec à domicile par Osasuna. Les deux rencontres se sont déroulées aujourd'hui, dans le cadre de la 30ème journée de Liga.

Valence - Real Sociedad : mauvaise passe pour la Real

Engagé dans la course à l'Europe, la Real Sociedad reste sur quatre matchs sans victoire en championnat. Aujourd'hui, le club basque n'a pas réussi à prendre le meilleur sur son adversaire du jour, malgré un avantage de deux buts à la pause. Au retour des vestiaires, Daniel Wass et Gabriel Paulista ont répondu à Ander Guevara et Alexander Isak. Monté à la 66ème minute, l'international belge Adnan Januzaj n'a pas réussi à trouver la faille. Score final : 2-2. Au classement, la formation à la tunqiue blanche et bleue conserve sa cinquième place mais pourrait en être délogée par le Betis Séville qui affronte l'Atlético de Madrid ce soir (21h).

Villarreal - Osasuna : l'Europe s'éloigne pour le sous-marin jaune

Après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat, le sous-marin jaune a coulé cet après-midi. Jon Moncayola et Ante Budimir ont trouvé la faille pour les visiteurs, tout comme David Garcia, auteur d'un but contre son camp. Score final : 1-2 pour Osasuna. Grâce à cette victoire, le club basque continue de prendre ses distances avec la zone rouge. De son côté, Villarreal s'éloigne des places européennes, à huit journées de la fin.