Ligue 1 : Lens et Saint-Etienne en démonstration, courte victoire pour Rennes

Auteur d'un triplé face à Bordeaux cet après-midi, Wahbi Khazri a marqué la 32ème journée de Ligue 1.

Les belles victoires de Lens et Saint-Etienne, la belle affaire de Rennes, le clean-sheet de Faes et Foket... la 32ème journée de Ligue 1 a été animé ce samedi après-midi. Retour sur les résultats et les conséquences au classement.

Lens - Lorient : les Sangs et Or se rapprochent de l'Europe

Au Stade Felix Bollaert-Delelis, Lens n'a fait qu'une bouchée de son adversaire du jour. Gaël Kakuta, Corentin Jean, Arnaud Kalimuendo et Simon Banza ont contribué au festuval offensif des Sangs et Or. De l'autre côté, seul l'ancien attaquant de Courtai, Terem Moffi, a trouvé la faille pour les Merlus. Score final : 4-1. Avec ce résultat, le club nordiste occupe la cinquième place, synonyme de qualification pour la prochaine Conference League.

(4-1) VICTOIRE du Racing, face à @FCLorient !

Les Sang et Or enchaînent avec un 1⃣1⃣e match sans défaite en championnat !#RCLFCL #rclens pic.twitter.com/EJmlgLXsDI — Racing Club de Lens (@RCLens) April 11, 2021

Saint-Etienne - Bordeaux : le coup du chapeau pour Khazri

Après leur victoire face à Nîmes le week-end dernier (0-2), les Verts l'ont encore emporté face à un concurrent direct cet après-midi. Auteur d'un triplé, Wahbi Khazri a joué un bien vilain tour à son ancienne équipe. Zaydou Youssouf et Hwang Ui-jo ont également inscrit leur nom au tableau d'affichage. Score final : 4-1. Les hommes de Claude Puel s'emparent de la treizième place au classement.

Rennes - Nantes : une belle opération pour les Rennais

Le Stade Rennais a assuré l'essentiel au Roazhon Park cet après-midi. Les Bretons se sont imposés sur la plus petite des marges contre les Canaris. Martin Terrier a inscrit le seul et unique but à la 52ème minute de jeu. De son côté, Jérémy Doku était absent pour cause de suspension. Score final : 1-0. Rennes passe devant Montpellier et n'est plus qu'à une longueur de l'OM à six journées de la fin.

Les autres résultats : clean-sheet pour Reims , score nul entre Brest et Nîmes

Nice et Reims se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Dans les rangs reimois, les Belges Wout Faes et Thomas Foket ont permis à leur équipe de ne pas encaisser de but. Enfin, Brest et Nîmes ne sont pas parvenus à se départager (1-1).