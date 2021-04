Mohamed Salah est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain commence à travailler sur des alternatives si Kylian Mbappé était amené à partir cet été. Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, est la priorité du Paris SG en cas de départ du natif de Bondy.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé (22 ans, 27 matchs et 21 buts en L1 cette saison) n'a pas encore tranché concernant son avenir. Pour se protéger dans l'hypothèse d'un départ de l'international français et ne pas se retrouver Gros-Jean comme devant, le PSG commence à étudier quelques pistes pour remplacer le natif de Bondy.

Selon les informations de Téléfoot, Mohamed Salah (28 ans, 30 matchs et 19 buts en Premier League cette saison) est la priorité du club parisien. Du côté de Doha, l’Égyptien fait l'unanimité et des contacts ont déjà été amorcés. Leonardo garderait aussi un oeil attentif sur Lionel Messi, en fin de contrat cet été, et Mauricio Pochettino a appelé Harry Kane pour savoir ce qu'il comptait faire si Tottenham n'était pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

Bien évidemment, malgré ces dossiers, la priorité des dirigeants du PSG reste de conserver Mbappé.