Premier League : Leicester perd son duel pour le podium, Newcastle en bonne voie pour le maintien

Dans un match important pour le podium, Leicester s'est incliné au London Stadium contre West Ham. Une déception pour les Diables Rouges des Foxes.

Mauvaise opération pour Leicester. Ce samedi après-midi, les Foxes se sont inclinés sur la pelouse de West Ham, à Londres, dans le cadre de la 31ème journée de Premier League. Plus tôt dans la journée, Newcastle a obtenu trois points précieux dans la lutte pour le maintien face à Burnley.

West Ham - Leicester : les Hammers et les Foxes au coude à coude

À domicile, les Hammers l'ont emporté contre un concurrent direct. Auteur d'un doublé en première période, Jesse Lingard a bien lancé son équipe tandis que Jarrod Bowen a accru l'avantage au retour des vestiaires. De son côté, Leicester a réagi en fin de rencontre par l'intermédiaire de Kelechi Iheanacho, auteur de deux buts. Trois Diables Rouges étaient titulaires dans les rangs des Foxes : Tielemans, Castagne et Praet. Score final : 3-2. Au classement, les hommes de Brendan Rodgers restent troisièmes, juste devant leur adversaire du jour.

We pushed for a third, but West Ham take the points.#WhuLei — Leicester City (@LCFC) April 11, 2021

Burnley - Newcastle : les Magpies se rapprochent du maintien

Si West Ham-Leicester était un duel pour le podium, Burnley-Newcastle était un match déterminant dans la lutte pour le maintien. Grâce à des buts de Jacob Murphy et d'Allan Saint-Maximum, les Magpies se sont imposés sur la plus petite des marges. Seul Matej Vydra a trouvé la faille pour les Clarets. Score final : 1-2. Au classement, Burnley et Newcastle disposent respectivement de sept et six points d'avance sur Fulham, premier relégable, avec un match d'avance.