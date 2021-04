Joshua Kimmich prévient le PSG

Battu à domicile lors du quart de finale aller par le Paris Saint-Germain (2-3), mercredi dernier, le Bayern Munich devra se montrer bien plus efficace au Parc des Princes pour espérer retrouver les demi-finales de la Ligue des Champions.

Joshua Kimmich (26 ans, 6 matchs et 1 but en LdC cette saison) ne doute pas une seule seconde du Bayern Munich et est persuadé que l'ogre bavarois se hissera dans le dernier carré de la compétition.

"Pourquoi va-t-on se qualifier ? Parce que nous sommes la meilleure équipe. Je suis convaincu que nous réussirons. Nous étions la meilleure équipe au match aller, mais malheureusement, le résultat n’a pas été à la hauteur. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons renverser la vapeur au match retour. Nous avons fait preuve d’une bonne mentalité lors du premier match, mais nous n’avons pas été assez efficaces. Mais cette fois, nous devons apporter les deux sur le terrain", a confié l'international allemand pour le site officiel du Bayern avant de poursuivre. "Ils ont été dangereux trois fois au match aller. Le PSG n’a pas eu d’autre occasion dont je me souvienne. Il faut maintenant réussir à profiter de nos opportunités", a conclu Kimmich.