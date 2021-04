Emmanuel Dennis vers l'Italie?

Pas en réussite en Allemagne, l'ailier nigérian pourrait filer en Serie A l'été prochain.

Emmanuel Dennis avait quitté le Club de Bruges pour le FC Cologne, l'hiver dernier. Mais il n'a pas trouvé son bonheur en Allemagne où il n'est pas encore deveni titulaire indiscutable. Résultat: le Nigérian ne devrait pas rester à Cologne à l'issue de son prêt, qui se ponctuera le 30 juin prochain.

Mais il ne devrait pas non plus rester dans la Venise du Nord. Selon les informations du Laatste Nieuws, l'entourage d'Emmanuel Dennis a déjà ouvert des discussions avec l'Atalanta en vue d'un possible transfert lors du prochain mercato estival.