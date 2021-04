Le Beerschot réagit à propos de la polémique du jour

Un jeune joueur du Beerschot, via les réseaux sociaux, a créé la polémique du jour.

Nous vous l'annoncions ce matin, le jeune joueur du Beerschot Ilias Sebaoui a menacé de mort Tom Van Grieken, le président du Vlaamse Belang. Ce mardi après-midi, le club a publié un communiqué.

"Le Beerschot a pris note du message d'un de ses jeunes joueurs concernant M. Tom Van Grieken. Le Beerschot se distancie formellement de ces messages personnels. Le club a depuis eu des contacts avec le jeune joueur et en a discuté en interne. Le jeune joueur s'excuse sincèrement pour son message insensé et impulsif. Le Beerschot est bien sûr d'accord avec cela et continuera à surveiller cela en interne.

Le Beerschot s'efforcera également d'avoir des discussions à tous les niveaux sur les dangers et l'impulsivité des messages sur les réseaux sociaux. Le conseil des jeunes prendra les initiatives nécessaires à la fois envers les parents et les jeunes joueurs. Le Beerschot jouera également clairement la carte éducative et responsable. Nous espérons que cela aidera à clore cet incident et souhaitons souligner que Le Beerschot est toujours ouvert à un dialogue constructif et résolu."