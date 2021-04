Quand Patrick Vieira a été réconforté par Arsène Wenger

Au mois de décembre, le Français a été limogé pour la première fois de sa carrière d'entraîneur par l'OGC Nice.

Suite à cette déception, Patrick Vieira a été réconforté par son ancien coach à Arsenal, Arsène Wenger, qui a su trouver les mots justes pour aider son ex-capitaine à repartir de l’avant.

"J'ai eu Arsène au téléphone. Et l'une des premières phrases qu'il a prononcées, c'est : ‘Tu n'es jamais un vrai entraîneur tant que tu ne t'es pas fait virer (sourire)’, a raconté le champion du monde 1998 dans les colonnes de L’Equipe. "On a discuté de comment il m'avait perçu de l'extérieur. Ça a été des discussions très constructives, comme toujours avec Arsène. Quand on se lance dans ce métier-là, il faut accepter l'idée qu'on va se faire virer à un moment ou à un autre. J'aurais préféré que ce soit un peu plus tard mais c'est arrivé, et ce qui est important pour moi, et j'en ai la certitude aujourd'hui, c'est que cette expérience m'a rendu et me rendra meilleur comme entraîneur."

Le jeune technicien âgé de 44 ans a ajouté qu’il espère trouver un nouveau challenge le plus rapidement possible.