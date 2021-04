Laporta s'explique: "Les Socios décideront, mais la proposition existe toujours"

Le tout nouveau président du FC Barcelone a pris pour la première fois la parole depuis le fiasco de la Super League.

Avec le Real Madrid, le FC Barcelone est le seul club parmi les 12 fondateurs à ne pas avoir annoncé son retrait du projet de Super Ligue. Le président blaugrana Joan Laporta a pris la parole pour la première fois ce jeudi en indiquant que le choix final reviendra aux socios qui voteront à l'occasion de l'assemblée générale fin mai. Le dirigeant a admis en parallèle que la compétition doit davantage tenir compte du mérite sportif contrairement à ce qui était envisagé dans le modèle initial.

"Nous avons une position de prudence. La Super Ligue est une nécessité, mais le dernier mot reviendra aux socios. Les grands clubs fournissent beaucoup de ressources et nous devons dire notre respect pour la répartition financière. Ce doit être (la Super Ligue) une compétition attrayante, basée sur le mérite sportif. Nous sommes les défenseurs des ligues nationales et nous sommes ouverts à un dialogue avec l'UEFA. Nous avons besoin de plus de ressources pour en faire un grand spectacle. Je pense qu'il y aura une entente", a déclaré l’Espagnol au micro de la chaîne TV3.

"Il y a eu des pressions sur certains clubs, mais la proposition existe toujours. Nous faisons des investissements très importants, les salaires sont très élevés et toutes ces considérations doivent être prises en compte, tout en prenant en compte les mérites sportifs."

Un Barça dos au mur en raison de son endettement mais néanmoins ouvert au dialogue...