Premier League : avec un Castagne décisif, Leicester déroule contre West Brom

Auteur d'une passe décisive sur le premier but des siens, Timothy Castagne a participé à la victoire de Leicester contre West Brom ce jeudi soir.

Les Foxes en démonstration. Ce jeudi soir, Leicester s'est nettement imposé face à West Bromwich Albion au King Power Stadium, dans le cadre de la 32ème journée de Premier League. Avec deux Diables Rouges dans ses rangs au coup d'envoi, le champion d'Angleterre 2016 n'a pas eu de mal à l'emporter.

L'international belge Timothy Castagne a été décisif dès le début du match en délivrant une passe décisive pour l'ouverture du score de Jamie Vardy à la 23ème minute de jeu. Jonny Evans et Kelechi Iheanacho ont ensuite imité l'attaquant anglais en trouvant la faille à leur tour. Présent dans le onze de départ, Youri Tielemans a une fois de plus disputé l'intégralité de la rencontre, tandis que Denis Praet a fait son apparition sur la pelouse à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Score final : 3-0.

Au classement, Leicester est troisième, avec 59 points pris en 32 matchs joués. Les hommes de Brendan Rodgers comptent quatre unités de plus que Chelsea et West Ham et sept de moins que Manchester United. À six journées de la fin, les Foxes sont en ballotage favorable pour la prochaine Ligue des Champions.