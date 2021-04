Pour son après-carrière, Steven Defour a une idée derrière la tête

Après les playoffs, et peut-être un match de barrage, Steven Defour tirera sa révérence. Mais il ne veut pas quitter le monde du football.

Après une carrière bien remplie, avec des passages à Genk, au Standard, Porto, Anderlecht, Burnley et une fin de carrière à Malines, Steven Defour prendra donc congé du football pro dans quelques semaines.

Cependant, le milieu de terrain ne compte pas quitter le monde du football. Dans un Podcast tourné pour Playsport, Defour a annoncé qu'il voulait devenir coach: "Je suis occupé à faire les démarches et les premiers cours. Nous avons un parcours plus court en tant que Diable Rouge. Je suis de nature à coacher les autres, mais c'est encore différent quand on a un groupe devant soi".

"Je sais que ce ne sera pas simple, et que je vais avoir besoin de conseils, mais le but est de devenir T1". On ne peut que lui souhaiter bonne chance.