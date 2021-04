Arsenal racheté par le fondateur de Spotify ?

Arsenal vit une saison délicate sur le plan sportif. Classés à une très décevante 9e place en Premier League, les Gunners ont aussi été sous le feu des critiques suite à leur adhésion au projet de Super League.

A la veille de la rencontre de ce vendredi face à Everton (perdue par les Gunners 0-1), pas moins de 1.000 supporters se sont rassemblés devant l'Emirates Stadium afin de demander le départ Stan Kroenke, propriétaire du club depuis 2011.

Face à la situation, un certain Daniel Ek s'est montré intéressé par le rachat d'Arsenal. Ce milliardaire suédois n'est autre que le créateur de Spotify. Dans un tweet, il a déclare ceci : "Je suis Arsenal depuis très longtemps. Si Kroenke Sports Entreprises souhaitait vendre le club, je serais ravi de me mettre sur les rangs."

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.