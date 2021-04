🎥 Bundesliga : Le Bayern Munich trébuche et retarde son sacre, Haaland voit double et permet à Dortmund de se relancer à Wolfsbourg

La 31e journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi.

Wolfsbourg-Borussia Dortmund 0-2

Koen Casteels était titulaire tandis que Thorgan Hazard (monté au jeu à la 69e) et Thomas Meunier (monté au jeu à la 81e) ont débuté sur le banc ce choc pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Le Borussia Dortmunbd s'en est remis à Haaland auteur d'un doublé (12e et 68e) pour s'imposer 2-0. L'expulsion de Jude Bellingham juste avant l'heure de jeu n'a pas eu de conséquence (59e). Dortmund reste cinquième, mais revient à un point de Francfort (4e) et deux longueurs de Wolfsbourg (3e).

🟥 | Dortmund doit continuer à 10 après deux cartons jaunes adressés à Jude Bellingham. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WOBBVB pic.twitter.com/zxdR9Hty7m — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 24, 2021

✌️ | Erling Haaland inscrit son deuxième but de l'après-midi à l'issue d'une contre-attaque rondement menée. 🇳🇴⚡ #WOBBVB pic.twitter.com/dnpwiqdOH3 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 24, 2021

Fribourg-Hoffenheim 1-1

Grifo (81e sur penalty) ; Kramaric (40e)

Union Berlin-Werder Brême 3-1

L'Union Berlin reprend la septième place suite à sa victoire contre le Werder Brême. Un succès acquis grâce au triplé du Finlandais Pohjanpalo (50e, 53e et 67e) pour Berlin. Gebre Selassie a sauvé l'honneur pour un Werder Brême qui ne compte qu'un point d'avance sur le FC Cologne qui est barragiste.

Mayence-Bayern Munich 2-1

Disposant de 10 points d'avance sur le RB Leizpig, le Bayern Munich pouvait valider son neuvième titre de rang ce week-end. Finalement, les Bavarois ont loupé le coche. Mayence ouvrira le score rapidement via une réalisation de Burkardt (3e), 1-0. Les locaux doubleront la mise avant la pause grâce à un but de Quaison (37e), 2-0. Lewandowski réduira le score dans les dernières secondes (90e +5), 2-1. Mayence remonte à la douzième place. Le Bayern Munich devra au moins attendre le résultat de Leipzig demain pour devenir champion.