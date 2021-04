Liverpool n'y arrive toujours pas

La fin de match entre Liverpool et Newcastle a été épique.

Liverpool vit une saison difficile, surtout à Anfield, et ce samedi les hommes de Jurgen Klopp devaient s'imposer à domicile contre Newcastle pour prendre temporairement la quatrième place. Le premier but de cette victoire est tombé en tout début de match, via Mo Salah (3', 1-0).

La suite du match, c'est un festival d'occasions manquées par Liverpool: Salah, Jota, Mané... tous ont laissé passer des occasions incroyables. Résultat des courses, quand on manque des occasions, et bien on se fait peur dans les dernières secondes.

Et les arrêts de jeu sont tout simplement incroyables: un premier but de Wilson est refusé par le VAR pour une faute de bras, alors que le joueur avait collé son bras contre son corps. Mais quelques secondes plus tard, Willock égalisé au bout du bout du temps complémentaire (1-1).

Liverpool laisse filer des points importants, comme contre Leeds, et laisse la main à Chelsea et West Ham dans la course à la Ligue des Champions.