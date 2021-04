Christophe Dugarry pousse un coup de gueule : "Je suis dégoûté"

Les Girondins de Bordeaux attendent un repreneur depuis que King Street a lâché le club bordelais.

Christophe Dugarry est revenu sur la situation alarmante des Girondins de Bordeaux, lâchés par leur actionnaire King Street, dans un entretien à L'Equipe.

L'ancien attaquant bordelais a poussé un sacré coup de gueule. "Je suis partagé entre le dégoût, la colère et le soulagement. D'abord, je suis soulagé que les tocards se barrent et qu'on comprenne enfin que ces fonds d'investissement n'ont rien à faire dans le football ! Je suis dégoûté que mon club en fasse les frais. Mais je reste optimiste parce que je sais que des gens sont intéressés par le club", a confié le champion du monde 1998.

Dugarry réclame avec véhémence le départ du PDG des Girondins, Frédéric Longuépée. "Il essaye de se faire passer pour le sauveur du club, c'est scandaleux. Il est l'un des principaux responsables de cette crise. C'est un cri du coeur : 'Longuepée, rends ton tablier et dégage !' Il est venu du PSG sans prendre en compte les supporters, le terroir, le football... Il fait de la provocation. Tant qu'il sera là, rien ne pourra s'apaiser et c'est pourtant essentiel pour trouver rapidement de bons repreneurs. Les supporters ne peuvent plus le voir, les joueurs non plus, la priorité est qu'il parte au plus vite."