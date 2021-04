Niklas Dorsch sur le départ ? "Il a de l'ambition et suscite l'intérêt"

Niklas Dorsch réussit une très belle saison et pourrait faire partie des départs de l'été à La Gantoise, ce que Hein Vanhaezebrouck n'a pas nié.

Niklas Dorsch (23 ans) peut-il décrocher un beau transfert cet été ? Le médian formé au Bayern Munich ne s'en cache pas : son objectif, c'est la Bundesliga. "Niklas joue pour les U21 de l'Allemagne, ce n'est pas rien. Oui, il y a de l'intérêt pour lui, grâce à ses bons matchs et ses buts chez nous également. Mais il ne doit pas nécessairement partir", pointe Hein Vanhaezebrouck dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Il a de l'ambition et si l'envie est là ainsi qu'une offre concrète, nous devrons en tenir compte. Je n'ai jamais été contre le fait de laisser un joueur partir pour passer un palier", pointe le coach de Gand. "Mais on ne va pas le laisser filer pour une bouchée de pain et il en est conscient également".