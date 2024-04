Une recrue à 7 millions déjà disparue ? Mais où est donc passé Momodou Sonko de La Gantoise ?

200 minutes de jeu, réparties en sept matchs. Momodou Sonko ne parvient pas encore à s'imposer sous les couleurs de La Gantoise et n'a disputé que deux petites minutes en Europe Play-Offs. Mais où est donc passée la pépite suédoise ?

En hiver, La Gantoise a perdu Emmanuel Gift Orban, Hugo Cuypers et Malick Fofana. Pour les remplacer, les Buffalos ont misé, entre autres, sur Momodou Sonko.

Véritable pépite suédoise, l'ailier gauche de 19 ans est arrivé contre un chèque de sept millions d'euros en provenance de Häcken, qu'il peine encore à faire valoir. Sonko vit des débuts difficiles et a disputé... deux petites minutes en Europe Play-Offs... réparties en deux matchs (une minute au Standard, une autre contre Malines).

Mais que se passe-t-il avec Momodou Sonko à Gand ?

Dans le onze de départ à deux reprises, en phase classique, Momodou Sonko n'a jamais joué plus de 45 minutes d'affilée avec La Gantoise. Interrogé sur le sujet, Hein Vanhaezebrouck s'est exprimé, en conférence de presse.

"Il a fait son retour à l'entraînement et montre peu à peu les qualités que nous lui connaissions. Il a connu des débuts difficiles. Physiquement, il n'était pas prêt. Il devra apprendre à faire quelque chose en cas de pause. Si vous voulez réussir une carrière professionnelle, vous ne pouvez pas rester sans rien faire pendant trois ou quatre semaines. Je pense qu'il a mal jugé la situation."

"Nous allons travailler avec lui pour devenir plus professionnels dans ce domaine. Ça le rendra plus fort. Il montre de bonnes choses à l'entraînement et ça se verra aussi bientôt en match officiel."