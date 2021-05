Mario Franchi : "Nous ne sommes pas bien payés au vu de la rencontre"

Le RFC Seraing et Waasland-Beveren se sont neutralisés ce samedi soir (1-1) lors du match aller des barrages. Le précieux ticket pour la dernière place en D1A se jouera donc samedi prochain au Freethiel.

Mené au score après un pénalty de Michael Frey (70e), Seraing y a cru jusqu’au bout et est parvenu à égaliser dans les arrêts de jeu via Georges Mikautadze (90+2e), également sur pénalty. Les Métallos ont dominé techniquement les visiteurs qui ont été très peu dangereux. "Nous ne sommes pas bien payés au vu de la rencontre, Waasland-Beveren n'a eu qu'un seul tir cadré et c'était leur penalty ! Nous méritions mieux que ce partage, mais bon c'est la loi du football. Rien n'est fait et tout est encore possible. J'y crois fermement car nous sommes très bons à l'extérieur", a confié Mario Franchi à l'issue de la rencontre.

"Ils ont prouvé qu'ils avaient les qualités pour jouer en Jupiler Pro League"

Malgré ce match nul, les Sérésiens ont démontré qu'ils avaient le niveau pour évoluer en D1A. "Je suis très fier de mon équipe et de leur fantastique saison. Ils ont prouvé qu'ils avaient les qualités pour jouer en Jupiler Pro League", a souligné le président du RFC Seraing.

"Nous sommes capables d'aller gagner au pays de Waes"

Après ce 1-1, Seraing sera dans l'obligation de marquer au moins un but au Freethiel lors du match retour de ces barrages. "C'est encore du 50/50, nous sommes capables d'aller gagner au pays de Waes. Notre équipe est très motivée et sait qu'elle est proche de réaliser quelque chose d'historique. Retrouver la division 1 vingt-cinq ans plus tard serait superbe", a conclu Mario Franchi.