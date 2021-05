🎥 Russie : le Zenit remporte son 7e titre, Dzyuba s'illustre à la remise des trophées

Le club de Saint-Pétserbourg a étrillé son dauphin, le Lokomotiv Moscou, sur le score de 6-1 et s'est assuré le 7e titre de son histoire.

Le Zenit n'a pas manqué son rendez-vous face au Lokomotiv Moscou. Les hommes de Sergey Semak se sont imposés sur le score net et sans bavure de 6-1 et ont assuré le troisième titre d'affilée en Russian Premier League.

Le club de Saint-Pétersbourg menait déjà 5-0 avant l'heure de jeu grâce à un doublé de Dzyuba et un triplé d'Azmoun. Kamano a sauvé l'honneur pour le Lokomotiv avant que Malcolm n'inscrive le sixième et dernier but du Zenit. L'ex-club d'Axel Witsel compte désormais sept titres de champion de Russie et devient le deuxième club le plus titré du pays derrière le Spartak Moscou qui a remporté dix titres.

Lors de la remise du trophée et des médailles, Dzyuba s'est illustré en apparaissant sur le podium avec un costume... de Deadpool. L'international russe a véritablement porté son équipe tel un super héros cette saison. Au total, il comptabilise 16 buts et 8 passes décisives en 26 matches de Russian Premier league.