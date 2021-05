-Antonio Conte jubile : "L'un des succès les plus importants de ma carrière"

Après le match nul de l'Atalanta Bergame sur la pelouse de Sassuolo (1-1), l'Inter Milan a validé, sans jouer, son premier titre de championne d'Italie depuis 2010 dimanche.

En dominant la Serie A de la tête et des épaules, l'Inter Milan mis fin à l’hégémonie de neuf ans de la Juventus Turin. Pour le plus grand bonheur de l’entraîneur lombard, Antonio Conte. "Il s’agit de l’un des succès les plus importants de ma carrière. Ce n’était pas un choix facile de venir à l’Inter, dans un moment où l’équipe n’était pas préparée et compétitive pour gagner quelque chose d’important", a souligné le technicien italien dans des propos repris par TMW. "En plus, j’ai rejoint l’équipe rivale de la Juventus où j’ai joué tant d’années. J’ai quand même accepté le défi avec beaucoup d’envie et je pense que le travail a payé", a souligné le coach des Nerazzurri.

"Après l’élimination en Ligue des Champions (dès la phase de poules), beaucoup de critiques se sont abattues sur nous, peut-être de manière exagérée. Ce n’était pas facile, nous avions un effectif qui n’était pas habitué à gagner. Nous avons fait bloc et absorbé les critiques pour être encore plus forts", a terminé Conte.