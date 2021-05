Olivier Verdon et Ludogorets champions de Bulgarie

Ludogorets a décroché ce mardi son dixième titre de champion de Bulgarie de rang en battant le Beroe Stara Zagora (3-1).

Ludogorets a remporté ce mardi son 10e titre d'affilé de champion de Bulgarie ce mardi soir et bat ainsi le record du CSKA Sofia, en Bulgarie, qui avait remporté neuf titres de suite entre 1954 et 1962. Il s'agit actuellement de la plus longue série en Europe dans le football masculin. Le record en Europe est codétenu par le Lincoln Red Imps, 14 fois champion de Gibraltar entre 2003 et 2016, et le Skonto Riga champion de Lettonie entre 1991 et 2004.

Parmi les artisans majeurs de ce sacre, on retrouve l'ancien Eupenois Olivier Verdon qui avait rejoint l'ogre bulgare l'été dernier et qui y est vite devenu un titulaire indiscutable.

Promu en 2011 pour la première fois en Première Division, Ludogorets a depuis remporté tous les titres de champion en plus de deux Coupe de Bulgarie et quatre Supercoupes lors des huit dernières années.