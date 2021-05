Yves Vanderhaeghe a visité Monaco pour observer les joueurs pouvant débarquer au Cercle

Le coach du Cercle de Bruges a supervisé quelques jeunes talents de l'AS Monaco en vue de prêts éventuels chez les Groen & Zwart.

Yves Vanderhaeghe s'est rendu cette semaine sur le Rocher avec son staff technique afin d'assister à une évaluation de son travail et pour préparer la saison 2021-2022. L'entraîneur du Cercle de Bruges y a été invité à diriger l'équipe réserve de Monaco, qui évolue en National 2, lors d'une séance. "J'ai été très satisfait de l'enthousiasme et l'intensité vus à l'entraînement. Nous sommes ici pour superviser les talents monégasques et voir lesquels pourraient recevoir leur chance chez nous", explique Vanderhaeghe sur le site officiel du Cercle.

Comme le précise le directeur technique Carlos Aviña, "le Cercle et Monaco ne font qu'un" et cette synergie est appelée à se confirmer et s'affiner dans les années à venir. "La séance d'entraînement a été une mine d'or pour nous afin de savoir qui pourrait venir à Bruges à l'avenir". Attendons-nous donc à plusieurs prêts en provenance de Monaco cet été !