Edinson Cavani aurait prolongé à Manchester United !

D'après le toujours très bien informé Fabrizio Romano, Edinson Cavani (34 ans) aurait prolongé à Manchester United jusqu'en juin 2022, soit une saison de plus. L'officialisation devrait tomber dans les jours à venir du côté du club.

Cavani compte 15 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Il avait rejoint Manchester United en fin de mercato estival en octobre dernier.

Edinson Cavani has signed until June 2022 with Manchester United, one more season. Official announcement expected in the next days but the deal is done and completed. Here-we-go ⏳🚨 #MUFC



