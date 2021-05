Fin de saison pour Leon Goretzka

Il ne jouera plus cette saison, reste à voir s'il sera retapé pour le coup d'envoi de l'Euro.

Leon Goretzka n'a passé que quelques minutes sur la pelouse, lors de la victoire de gala du Bayern contre le Borussia Mönchengladbach. Mais ça a suffi pour qu'il se blesse. Monté au jeu à la 60e minute de jeu, il a dû céder sa place sur blessure neuf minutes plus tard.

Le Bayern confirme ce lundi qu'il souffre d'une déchirure musculaire et qu'il ne jouera plus cette saison. Mais il lui reste un peu plus d'un mois pour être prêt pour le coup d'envoi de l'Euro: l'Allemagne débutera son tournoi contre la France, le 15 juin.