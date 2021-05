Manchester United perd un sponsor à 200 millions, inquiet après les manifestations des supporters !

Les répercussions de la participation de Manchester United au projet de Super League européenne se font encore ressentir.

Après les manifestations qui se sont tenues à Old Trafford et qui ont vu de nombreux supporters de Manchester United pénétrer dans l'enceinte, entraînant le report du match contre Liverpool, des sponsors seraient apparemment inquiets de l'image du club et hésiteraient ainsi à signer de nouveaux partenariats.

C'est le cas de The Hut Group, rapporte le Guardian : alors que la société devait fournir Manchester United en nouveau kits d'entraînement d'une valeur de 229 millions d'euros sur 10 ans, le contrat a été annulé. En cause, le boycott potentiel des partenaires commerciaux du club par les supporters pour protester contre la famille Glazer.