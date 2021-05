Et maintenant, Genk : "3-0 contre Bruges, c'est quand même beaucoup"

Le prochain adversaire d'Anderlecht, et ce pour deux rencontres consécutives, est peut-être la meilleure équipe de Belgique à cet instant précis : le Racing Genk.

Vincent Kompany aime le beau football et ne s'en cache pas : Genk, c'est son style de football. "Genk est une équipe que j'aime bien voir jouer. Quand la mayonnaise prend dans leur équipe, c'est vraiment beau", reconnaît-il avec admiration en conférence de presse, après Anderlecht - Antwerp. La démonstration limbourgeoise de vendredi face à Bruges ? Il ne l'avait tout de même pas - totalement - vue venir. "Je savais qu'ils pouvaient gagner. Mais 3-0 ? C'est beaucoup, quand même", sourit-il.

Fait-il pour autant de Genk un candidat au titre ? "Bien sûr que Genk est candidat au titre, c'est ce qu'ils visent. Mais on a notre mot à dire désormais. Pas pour le titre, hein (sourire) ! Mais on peut être juges dans cette course au titre. Eux veulent et doivent gagner pour y croire, mais on sera là. Oui, ils jouent bien et ouvrent le jeu, mais ça peut justement nous être bénéfique", analyse Vincent Kompany.