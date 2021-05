Mbaye Leye avant Standard-Malines : "Cela ne doit pas être éphémère !"

Ce jeudi après-midi (16h), le Standard de Liège reçoit le KV Malines lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Les Playoffs 2 ont été relancés le week-end dernier avec la victoire du Standard contre La Gantoise et la défaite d'Ostende face à Malines. "Nous espérions ce scénario. Nous allons devoir refaire le job comme avant la fin de la phase classique. Je veux voir surtout la même manière et la même grinta que contre La Gantoise. Cela ne doit pas être éphémère !", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

"Important d'éliminer un concurrent"

Le Standard de Liège a de nouveau son destin en main. Un 12 sur 12 assurerait aux Liégeois un ticket pour la Conference League. "Oui, nous avons notre destin en main car le dernier match est face à Ostende à Sclessin et cette semaine, nous jouons une sorte d'aller-retour contre Malines. Il est important d'éliminer un concurrent. Nous avons réitérer ce que nous avions fait à l'issue de la phase classique en enchaînant les victoires", a précisé le coach des Rouches.

Place au KV Malines ce jeudi à 16H. "Même schéma que lors de notre premier déplacement Derrière les Casernes. Ils viennent de marquer beaucoup de buts lors de leurs derniers matchs. Ils ont une très bonne attaque et ont les armes pour nous faire mal. Nikola Storm est dangereux sur les côtés et sait éliminer ses adversaires. Malines aime jouer aussi et cela devrait nous permettre d'avoir des espaces. Il y aura des occasions mais il faudra faire attention", a prévenu le technicien sénégalais.