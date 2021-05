Premier League: les chiffres du sacre de Manchester City

Manchester City n'aura douté qu'en début de saison avant de s'offrir un one-man-show en tête du championnat anglais. Retour en chiffres sur le sacre des Sky Blues en Premier League.

7

Manchester City a donc remporté mercredi soir son septième titre de champion d'Angleterre, mais aussi le troisième en quatre ans. Liverpool avait brillamment stoppé les Sky Blues la saison dernière, ils n'ont laissé à personne le soin de leur disputer le titre cette saison.

3

Et pourtant, ça avait très mal commencé pour Manchester City qui n'avait gagné que trois de ses sept premiers matchs en championnat. Mais l'équipe de Pep Guardiola rapidement inversé la tendance pour s'installer en tête en janvier, avant de prendre le large.

21

Sans aucun doute le chiffre le plus impressionnant de la saison du nouveau champion d'Angleterre. En début d'année, Kevin De Bruyne et ses partenaires avaient aligné 21 victoires consécutives. Un record dans l'histoire du club qui avait permis aux Mancuniens de filer vers le titre en Premier League.

3?

Si la Cup ira à Leicester City ou Chelsea, City est encore en course pour s'offrir un triplé. Après avoir remporté la Coupe de la Ligue et la Premier League, les Sky Blues n'ont désormais plus qu'une seule idée à l'esprit: aller chercher, enfin, la Ligue des Champions. Le rendez-vous est pris, le 29 mai prochain, contre Chelsea en finale.

16

Sacré champion d'Angleterre pour la quatrième fois de sa carrière, Kevin De Bruyne a évidemment contribué au titre de Manchester City. Il a inscrit cinq buts et distillé onze assists. Loin de son total de la saison dernière (13 assists, 20 buts), mais c'est aussi parce qu'il a beaucoup moins joué. Il avait participé à 35 rencontres de championnat lors du précédent exercice, il n'en est qu'à 24 depuis le coup d'envoi de la saison 2020-2021.