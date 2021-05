Retour de Kylian Mbappé en Coupe de France

Le meilleur buteur du PSG fait son retour avant la demi-finale du PSG en Coupe de France.

Bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino qui récupère les services de Kylian Mbappé pour la demi-finale de Coupe de France qui verra le PSG se déplacer à Montpellier, ce mercredi. Le buteur parisien avait manqué les trois dernières sorties de son club en raison d'une blessure au mollet.

Et ce déplacement sera crucial pour les Parisiens qui n'ont plus les cartes en mains en Ligue 1 (ils sont trois points de retard sur le LOSC a deux journées de la fin du championnat- et qui ont été éliminés en Ligue des Champions. La Coupe semble donc être la meilleure chance du PSG pour gratter un trophée avant la fin de saison.