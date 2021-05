Anouar Aït El Hadj, dans son jardin à Genk : "Un but typique d'Anou"

Anouar Aït El Hadj a brillé à la Luminus Arena, y inscrivant son deuxième but en autant de matchs - et quel but. Le milieu de poche monte en puissance.

Vincent Kompany a beau rester patient et mesuré quand il s'agit d'évoquer ses jeunes, Anouar Aït El Hadj impressionne et même le coach du RSCA ne le cache pas : "Il a tellement de marge de progression. C'est un but typique d'Anou. Mais il peut encore mieux faire s'il travaille bien", affirme-t-il. "Le top absolu ? (sourire) Il faut rester calme mais Anouar a tout le soutien d'un club, d'une ville derrière lui, il sait qu'on est là pour l'accompagner". Un but de futsal L'intéressé avait le sourire après son match, dans une Luminus Arena qu'il a l'air de confondre avec Neerpede tant il y paraît à l'aise. "Je n'irais pas jusque là (rires) mais ce stade me réussit, en effet, deux buts en deux matchs. Le coach a dit que c'était un goal typique ? Oui, dans les petits espaces, un but type futsal, c'est mon genre", concède Anouar Aït El Hadj. "Je n'aurais pas le même impact dans l'équipe sans le travail collectif. On s'entend tous très bien dans les espaces, ça marche bien entre nous".





