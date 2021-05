Le Standard de Liège se réveille trop tard, Malines prend la tête des Playoffs 2

Ce jeudi après-midi, le Standard de Liège affrontait le KV Malines lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Après son succès contre La Gantoise le week-end dernier, le Standard de Liège avait à coeur de poursuivre sur sa lancée cette semaine. Le matricule 16 a son destin en main de toute façon, un sans faute et les Liégeois sont assurés de remporter les Playoffs 2 et le précieux ticket pour la Conference League.

Pour la réception de Malines, Mbaye Leye pouvait compter sur les retours de Muleka, Siquet et Sissako qui étaient directement alignés d'entrée de jeu. Côté malinois, Wouter Vrancken faisait confiance à son équipe type.

Le round d'observation aura duré moins d'un quart d'heure de jeu. Nikola Storm décochera un enroulé qui sera repoussé des poings par Bodart sur le malheureux Gavory...qui marquera involontairement contre son camp (14e), 0-1.

© photonews

La réaction liégeoise sera poussive tandis que Malines cherchera à faire le break et assommer ainsi les Rouches. Ces derniers se procureront leur première occasion peu avant la demi-heure de jeu via une frappe lourde signée Klauss dans un angle très fermé, mais Thoelen parviendra à dévier le tir (25e). Le KaVé aura l'occasion de doubler la mise mais Bodart en décidera autrement. Après avoir repoussé un coup franc de Storm, le dernier rempart liégeois effectuera un deuxième arrêt devant Walsh qui avait bien suivi sur le deuxième ballon (32e). À la peine, le Standard fera preuve de déchets techniques et éprouvera de grandes difficultés à construire. Le score ne bougera pas à la pause, 0-1.

© photonews

En début de seconde période, Malines aura l'occasion de doubler la mise, mais Storm se loupera. Très bien servi par Mrabti dans le rectangle face à Bodart, l'ancien Brugeois placera le cuir à côté (49e). Quatre minutes plus tard, Storm se fera pardonner en faisant trembler les filets liégeois d'une frappe à ras de sol (53e), 0-2.

© photonews

Le KaVé sera même proche de tuer la rencontre mais la tête de Druijf passera juste à côté du but liégeois (61e). Le Standard réduira le score grâce à une frappe puissante de Raskin qui surprendra Thoelen (68e), 1-2. Juste après, Malines sera réduit à dix. En effet, Peyre verra rouge après une faute sur Balikwisha.

En supériorité numérique et boosté par le but de Raskinator, les Rouches pousseront. D'ailleurs, Laifis gagnera son duel aérien avec Thoelen, mais verra le ballon aller heurter le poteau droit (75e). Le portier malinois effectuera ensuite une très belle parade sur une tête de Muleka (77e). Néanmoins, Malines tiendra bon et le Standard ne parviendra pas à arracher le partage. Score final : 1-2.

© photonews

En cas de victoire ce jeudi, le Standard de Liège pouvait prendre la tête du classement des PO2 après la défaite d'Ostende plus tôt dans la journée du côté de Gand. Mais les Rouches ont été trop mous et se sont réveillés trop tardivement. Malines a mérité de l'emporter au vu de la rencontre. Le KaVé prend donc la tête des Playoffs 2 avec 31 points au compteur, les Rouches sont 4èmes avec 28 unités.