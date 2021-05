Les spectateurs de retour pour les dernières journées de Liga

Le public accompagnera la course au titre dans sa dernière ligne droite en Espagne. Les supporters retrouveront les stades ce week-end.

Les supporters soutiendront leur équipe dans la dernière ligne droite. Alors qu'il reste deux journées à disputer en Liga, les spectateurs seront à nouveau présents dans les stades dès ce week-end en Espagne. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement espagnol hier, par l'intermédiaire du ministre des sports José Manuel Rodriguez Uribes.

Toutefois, le retour du public se fera sous certaines conditions, et n'aura lieu que dans certaines zones, jugées plus sures (Baléares, Canaries, Valence et Galice). Une jauge maximum de 5000 personnes sera imposée. À cela, d'autres restrictions s'ajoutent : la distanciation sociale (1,5m), le port du masque, l'interdiction de manger, boire ou fumer.

Si les supporters respectent ces conditions, ils seront autorisés à voir leur équipe jouer lors des deux dernières journées de championnat, prévues les 16 et 23 mai prochain. Ils pourront donc accompagner la course au titre en Liga. L'Atlético, le FC Barcelone, le Real Madrid et le FC Séville peuvent encore y croire. Le suspens est à son comble.