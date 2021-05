📷 FA Cup : Youri Tielemans homme du match et record pour Jamie Vardy

Champion d'Angleterre, Leicester a Ă©crit une nouvelle page de son histoire avec la FA Cup.

Sacrés champions d'Angleterre à la surprise générale en 2016, les Foxes viennent de rajouter une première FA Cup à leur palmarès.

Leicester s'est imposé 1-0 contre Chelsea en finale de la prestigieuse coupe d'Angleterre, grâce à un superbe but de Youri Tielemans, qui remporte au passage le titre de 'Man of the match' (homme du match) de la rencontre.

Le Belge couronne ainsi de belle manière sa grosse saison en Premier League, de bonne augure pour les Diables Rouges cet été.

Record pour Jamie Vardy

Sur ses 14 ans de carrière, Jamie Vardy est devenu le premier joueur de l'histoire à avoir disputé tous les tours de la Coupe d'Angleterre, allant du premier tour préliminaire (quand il jouait encore en amateur), jusqu'à la finale.