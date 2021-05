David Luiz et Arsenal, c'est bientôt fini

Deux années après son arrivée chez les Gunners, le Brésilien arrive en fin de contrat.

David Luiz (34 ans, 30 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) n'évoluera plus à Arsenal la saison prochaine. Le défenseur central brésilien a décidé de quitter le club londonien, avec lequel il arrive en fin de contrat, annonce The Athletic.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Chelsea, qui n'a pas été approché par ses dirigeants pour une prolongation, va donc se retrouver sur le marché dans les semaines à venir.