Ferdy Druijf à nouveau passeur décisif contre le Standard: "Gagner ces playoffs!"

Le buteur néerlandais s'est transformé en passeur décisif, dimanche après-midi, et il en est ravi.

Une passe en profondeur pour Rob Schoofs en première période, un centre parfait pour Marian Shved à l'heure de jeu: Ferdy Druijf a été l'un des Malinois en vue contre le Standard, dimanche après-midi.

Dans un registre qu'il maîtrise de plus en plus puisqu'il avait déjà distillé deux assists contre Ostende la semaine dernière. "En tant que buteur, on aime évidemment marquer, mais c'est agréable d'être important pour l'équipe", sourit-il.

Le bilan personnel du Néerlandais, prêté par l'AZ depuis le mois de janvier, en est désormais à l'équilibre en Pro League (4 buts, 4 assists), mais Ferdy Druijf n'attache que peu d'importance à ses statistiques en cette fin de saison: "Le seul objectif, c'est de gagner ces playoffs", conclut-il. Il reste deux matchs aux Malinois pour aller chercher leur ticket européen.