Roberto Martinez sur le cas d'Axel Witsel: "La véritable décision, on la prendra le 11 juillet"

Comme c'était attendu, le nom d'Axel Witsel figure dans la liste de 26 Diables Rouges retenus pour l'Euro. Mais Roberto Martinez insiste: la décision finale ne sera prise qu'à la veille du premier match en Russie.

Après des mois de galère, Axel Witsel a accueilli avec le sourire sa sélection pour le prochain Euro, mais le médian du Borussia Dortmund sait que le chemin est encore long jusqu'à Saint-Pétersbourg, où les Diables Rouges entameront leur tournoi, le 12 juillet prochain.

Une décision définitive le 11 juin

Et son sélectionneur le sait aussi. "On veut être clair concernant Axel Witsel", insiste Roberto Martinez. "On n'a pas d'attente particulière. Sa sélection, c'est d'abord la récompense de ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière pour l'équipe nationale et de tout le travail qu'il a accompli ces derniers mois."

Mais l'Espagnol s'est aussi montré assez optimiste. "Sa rééducation avance comme on l'espérait et on a confiance en notre staff médical. Il fallait prendre une décision, mais la véritable décision pour Axel, elle sera prise le 11 juin. On voulait se laisser le maximum de temps avant de prendre la décision finale."

"Axel méritait d'être dans cette sélection"

Le contre-la-montre continue donc pour l'ancien du Standard. "On doit maintenant laisser le temps à Axel de prendre soin de lui et on verra ensuite s'il est prêt ou non. On a décidé les 26 joueurs qui sont sélectionnés pour l'Euro et on a aussi une liste de 11 joueurs remplaçants, au cas où il y aurait un souci", ajoute Martinez.

Mais le sélectionneur le répète: lui et son staff sont plutôt optimiste à un peu moins d'un mois du coup d'envoi du tournoi continental. "Axel méritait d'être dans cette sélection et on est confiant: il peut jouer un rôle important lors de l'Euro."