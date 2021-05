Premier doublé espagnol pour Landry Dimata

Landry Dimata rapproche l'Espanyol du sacre en D2 espagnole.

L'Espanyol est déjà assuré de son retour en Liga dès la saison prochaine, mais espère aussi aller chercher le titre en Secunda Division. Les Catalans ont fait un nouveau pas dans le bon sens, en s'imposant à Ponferradina mardi soir (1-4).

Avec Landry Dimata dans un rôle clé: l'attaquant prêté par le Sporting d'Anderlecht a inscrit son premier doublé depuis son arrivée en janvier et distillé l'assist sur le dernier but des siens. Le premier assist et les m quatrième et cinquième buts de la saison du joueur belge qui permettent à l'Espanyol de reprendre six points d'avance sur son premier poursuivant Majorque, qui se déplace à Tenerife mercredi. Il restera ensuite deux journées de championnat à disputer.