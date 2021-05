Bart Verhaeghe souffle, mais ne veut plus revivre cela: "On doit adapter le règlement"

Pour Bart Verhaeghe, le titre du Club de Bruges est plus que mérité, mais il a dans le viseur le règlement de notre compétition.

Le Président du Club de Bruges a fêté le titre avec ses joueurs, non sans avoir passé de longues minutes dans les bras de... Vincent Kompany. "Je suis fier de mes joueurs, de mon staff, de tout le monde. L'année était difficile pour les fans qui sont les meilleurs du pays. Ils nous ont manqué, on leur donne quelque chose. Cela fait quatre titres en six ans dont deux de suite, on écrit l'histoire du club. On est prêts pour la nouvelle saison."

Cependant, il revient sur le règlement qui a presque coûté le titre au Club: "La division des points est injuste et contre mon cœur de sportif, c'est bizarre de devoir se battre pour le titre avec quinze points d'avance sans la division des points. On doit adapter la règle. On a des objectifs pour la saison prochaine, on va en parler avec le coach, cela va aller."

La volonté du Club est donc claire: conserver Philippe Clement.