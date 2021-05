La classe de Kompany et Anderlecht : "Bravo à Bruges, conserver son titre est difficile"

Vincent Kompany l'avait dit : en cas de titre brugeois au Lotto Park, les Anderlechtois seraient beaux joueurs. Ils l'ont été.

Belles images à la fin du match et alors que Bruges fêtait son titre : Vincent Kompany, souriant, serrait dans ses bras Philippe Clément, Vincent Mannaert et saluait les joueurs du Club en les félicitant. Wouter Vandenhaute, président du RSCA, les attendait à l'entrée du tunnel et les checkait un à un pour les féliciter, avec beaucoup de fair-play. Bref : comme promis, les Anderlechtois ont été beaux joueurs.

"Je tiens à prendre la parole pour féliciter Philippe Clément. Bravo pour ton travail cette saison", déclare Vincent Kompany en conférence de presse, après l'avoir déjà dit haut et fort devant les caméras. "Ils méritent ce titre et être champion deux fois d'affilée, c'est très difficile et particulier. Je n'y suis arrivé qu'une fois (avec Manchester City en 2018 et 2019, nda)", pointe le coach d'Anderlecht. "Profitez bien de vos vacances, maintenant. Oui, je sais, il reste un match, mais allez (rires)". Kompany s'éclipsera ensuite, laissant la vedette aux Brugeois pour cette conférence de presse ...