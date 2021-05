Le Club de Bruges réagit aux propos de Noa Lang: "Il ne voulait blesser personne"

Noa Lang fait l'actualité du football belge ce matin, et pas grâce à sa belle rencontre ce jeudi soir.

Le Club de Bruges a publié ce vendredi un communiqué en parlant d'abord des surnoms des clubs: "Les Boeren pour le Club de Bruges, les Kakkers pour Malines, les Schtroumpfs pour Genk, les juifs pour les supporters d'Anderlecht: ce sont des surnoms qui sont parfois utilisés par les supporters de ces clubs eux-mêmes."

"Noa Lang a de plus joué pendant longtemps pour l'Ajax et a toujorus été supporter de cette équipe. L'Ajax et ses supporters assument leur surnom de Juifs avec fièrté. Lorsque Noa Lang a chanté cela avec nos supporters, ce n'était pas antisémite", précise le communiqué sur le site internet.

"En aucune manière Noa n'a voulu blesser ou offenser qui que ce soir et nous sommes désolés si cela a été le cas. Le Club s'engage toujours en manière de diversité. Toute la famille du Club de Bruges espère pouvoir continuer les célébrations de manière positive."