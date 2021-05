Les arbitres de cette toute dernière journée de championnat sont connus

Dans les European's Play-offs, le duel entre le KV Malines et La Gantoise va désigner le vainqueur de ce groupe et donc du nom de l'un de nos clubs européens. C'est Bram Van Driessche qui a été désigné pour cette rencontre. Wim Smet sera au sifflet à Sclessin pour Standard - Ostende.

Dans les Champion's Play-offs, Bruges a été sacré champion ce jeudi, donc son duel contre Genk aura tout d'un match amical. Kevin Vandamme en sera l'arbitre. Par contre, le duel importantissime entre l'Antwerp et Anderlecht sera sifflé par Alexandre Boucaut. Ce match décidera d'une place en Europa League.

Find out the appointments for the last matchday of the @ProLeagueBE playoffs 🧐



🇫🇷- https://t.co/UY9Ad2Lp7x

🇳🇱- https://t.co/gZgy24r4fc pic.twitter.com/yhUWEN57EM