Selim Amallah ciblé par des supporters après la défaite contre Ostende

De nouveaux incidents ont eu lieu à Sclessin, samedi soir, après la dernière rencontre de la saison.

Certains "supporters" du Standard s'étaient attaqués aux voitures des joueurs, après la défaite à Malines la semaine dernière, samedi soir, c'est Selim Amallah qui a visiblement fait les frais de la colère des fans liégeois.

Comme le rapportent la Dernière Heure et Het Laatste Nieuws ce dimanche, l'international marocain, qui signait des autographes, a eu une altercation avec des supporters à la sortie du stade. En plus des critiques, Selim Amallah aurait essuyé jets de bières et crachats dans sa direction.