Gennaro Gattuso et le Napoli, c'est terminé !

Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a dit au revoir à Gennaro Gattuso via Twitter.

Drôle de procédé : Aurelio De Laurentiis, président napolitain, a officialisé de lui-même le départ de Gennaro Gattuso en disant au revoir au coach des Partenopei via un tweet, que le compte officiel du Napoli a ensuite partagé. Cher Rino, je suis heureux d'avoir passé près de deux saisons à tes côtés. En te remerciant pour ton travail, je te souhaite du succès où que tu ailles. Embrasse ta femme et tes enfants", lit-on.

C'est donc officiel, et sans grande surprise : le coach de Dries Mertens ne verra pas son contrat prolongé et quitte la baie de Naples, un an et demi après son arrivée en décembre 2019. Il aura remporté une Coupe d'Italie en 2020, mais manqué la qualification en Ligue des Champions cette saison.