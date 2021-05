Pep Guardiola annonce la destination de Sergio Agüero

Après une décennie passée à Manchester City et 184 buts inscrits en 275 matchs de Premier League, Sergio Agüero (32 ans) est sur le point de rejoindre le FC Barcelone, selon la presse espagnole. L'arrivée de l'international albiceleste (97 sélections, 42 réalisations) au Camp Nou ne fait plus de doute. Surtout depuis ce qu'a lâché Pep Guardiola au micro de la BBC, au moment de célébrer le titre des Citizens en Angleterre.

"Je suis presque sûr. Peut-être que je vais trahir un secret, mais il est peut-être proche d'un accord avec le club de mon cœur, Barcelone. Il va jouer avec le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi, et je suis sûr qu'il va se régaler et qu'il va rendre le Barça plus fort quand il sera sur le terrain", a lâché le Catalan qui a donc quasiment officialisé la venue d'Agüero au Barça.

