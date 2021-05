Euro 2020 : Voici la liste du Danemark, adversaire des Diables Rouges

Avant de débuter l'Euro, les Danois affronteront en amical l'Allemagne le 2 juin et la Bosnie-Herzégovine le 6 juin.

Le Danemark fait partie du groupe B durant cet Euro (Belgique, Danemark, Finlande et Russie). Les Rouge et Blanc ont dévoilé leur liste des 26 joueurs retenus pour cet été. Du côté des grands noms de la sélection, il y a bien évidemment le portier de Leicester City, Kasper Schmeichel, et Christian Eriksen qui forme avec Pierre-Emile Hojbjerg et Thomas Delaney un trio solide au milieu.

On y retrouve également huit attaquants, avec entre autres Martin Braithwaite (Barcelone), Yussuf Poulsen (Leipzig) et Kasper Dolberg (Nice).

Voici la liste des 26 Danois :

Gardiens : Jonas Lössl (Huddersfield/Ang), Frederik Ronnow (Francfort/All), Kasper Schmeichel (Leicester/Ang)

Défenseurs : Joachim Andersen (Fulham/Ang), Nicolai Boilesen (FC Copenhague), Andreas Christensen (Chelsea/Ang), Mathias Jorgensen (Huddersfield/Ang), Simon Kjaer (AC Milan/Ita), Joakim Maehle (Atalanta/Ita), Jens Stryger (Udinese/Ita), Jannik Vestergaard (Southampton/Ang), Daniel Wass (Valence/Esp)

Milieux : Anders Christiansen (Malmö/Suè), Thomas Delaney (Dortmund/All), Christian Eriksen (Inter Milan/Ita), Pierre-Emile Hojberg (Tottenham/Ang), Mathias Jensen (Brentford/Ang), Christian Norgaard (Brentford/Ang)

Attaquants : Martin Braithwaite (FC Barcelone/Esp), Andreas Cornelius (Parme/Ita), Mikkel Damsgaard (Sampdoria/Ita), Kasper Dolberg (Nice/Fra), Yussuf Poulsen (Leipzig/All), Robert Skov (Hoffenheim/All), Andreas Skov Olsen (Bologne/Ita), Jonas Wind (FC Copenhague)