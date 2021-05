🎥 Aristote Nkaka (Anderlecht, ex-Mouscron) se signale par un auto-but

Il est l'un des achats incomprĂ©hensibles de l'Ăšre Coucke-Devroe : Aristote Nkaka va revenir cet Ă©tĂ© Ă Anderlecht, et il faudra trouver une solution pour lui. Le mĂ©dian, prĂȘtĂ© Ă Paderborn, s'est signalĂ© par un joli auto-but.

Aristote Nkaka (25 ans) était prêté à Paderborn, en 2.Bundesliga, cette saison et y a disputé 13 rencontres. D'abord des bouts de matchs en tant que milieu de terrain et, depuis avril dernier, en tant que titulaire en défense centrale. Une fin de saison en force qui lui permettra de revenir à Anderlecht avec, peut-être, des offres intéressantes pour un départ définitif. Du moins, si la vidéo de son auto-but face aux Würzburger Kickers ne dissuade pas les acquéreurs. Pour être honnête, son gardien de but est bien plus à blâmer sur cette drôle de phase ...

Nkaka, arrivé en toute fin de mercato hivernal 2018-2019 contre 1 million d'euros lors d'un transfert qui ressemblait plutôt à un cadeau de la part de Marc Coucke envers son ancien club, le KV Ostende (où il venait de signer en provenance de Mouscron), est sous contrat à Anderlecht jusqu'en 2023.