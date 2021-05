Igor De Camargo se sent "chez lui" derrière les Casernes

Igor De Camargo est chez lui à Malines et il aborde la nouvelle saison avec envie et ambitions.

Igor De Camargo a donc décidé de postposer sa retraite d'un an. Il portera encore les couleurs du Kavé jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Et il aborde ce nouveau défi, le dernier de sa carrière, avec beaucoup d'envie. "Le club est ambitieux, les fans sont chaleureux et je me sens ici chez moi", confie-t-il au sur le site officiel du Kavé. "Je veux encore tout donner pour le club durant un an et poursuivre sur la voie que le club a empruntée", ajoute Igor De Camargo.