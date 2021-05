L'avenir d'Anderlecht : made in Neerpede la saison prochaine ?

La saison est terminée, et les regards sont tournés vers la suivante : du côté du RSCA, cela implique de faire le point sur ces jeunes de Neerpede qui pourraient percer pour de bon la saison prochaine.

Bart Verbruggen (18 ans)

Certes, Bart Verbruggen n'est plus un "petit nouveau" puisqu'il vient d'enchaîner 6 matchs de Playoffs face aux meilleures équipes du pays, mais aux yeux de beaucoup, il a encore du progrès à effectuer. Parfois hésitant sur certaines frappes, il a une marge énorme et devrait encore recevoir sa chance, notamment le temps qu'Hendrik Van Crombrugge fasse son retour.

Rôle attendu : n°2, titulaire en l'absence de Van Crombrugge

Lucas Lissens (19 ans)

S'il a pris un carton rouge pour ses débuts, Lucas Lissens n'en reste pas moins l'une des vraies options du RSCA au poste de défenseur central. Ralenti par le Covid-19, il a été prolongé d'une saison et devrait postuler à un rôle de doublure la saison prochaine, même si lui a de grandes ambitions qui lui ont permis d'être l'une des bonnes surprises de la saison (il n'était pas cité parmi les joueurs les plus prometteurs de Neerpede).

Rôle attendu : doublure en défense centrale, titulaire occasionnel.

Zeno Debast (17 ans)

Sa montée à l'Antwerp a épaté les observateurs : "Il a joué comme s'il avait 30 ans", déclarait Vincent Kompany. Zeno Debast va-t-il pour autant griller les étapes et doubler la concurrence pour devenir un 3e ou 4e homme en défense centrale ? Difficile à imaginer, mais le programme plus chargé (si Anderlecht atteint les poules européennes) peut lui donner plus de temps de jeu qu'attendu.

Rôle attendu : doublure en défense centrale, rotation d'effectif pour les Coupes.

Kristian Arnstad (17 ans)

Il est toujours présenté comme l'un des plus grands talents de Neerpede : Kristian Arnstad a cependant eu du mal à digérer ses débuts compliqués à Bruges. La concurrence au milieu de terrain l'a empêché d'obtenir du temps de jeu, mais s'il effectue les progrès attendus sur le plan physique, il doit absolument intégrer la rotation la saison prochaine, sans pouvoir encore prétendre à une place de titulaire.

Rôle attendu : 3e ou 4e choix au milieu, membre à part entière du noyau A.

Théo Leoni (21 ans)

Plus âgé que ses équipiers, Théo Leoni était le capitaine des Espoirs de Craig Bellamy et a récemment obtenu son premier contrat professionnel. Il est difficile de définir son réel potentiel, mais avec une préparation complète chez les A, il pourrait enfin recevoir sa chance, aidé par un Bellamy qui en avait fait la clef de voûte de ses U21. Dans le cas contraire, à son âge, un prêt ou un départ serait certainement la meilleure des options.

Rôle attendu : intégrer la tournante au milieu de terrain, ou partir en prêt pour obtenir du temps de jeu.

Mario Stroeykens (16 ans)

On s'attendait déjà le voir bien plus souvent cette saison, surtout au vu des nombreux flops dans le secteur offensif, mais Vincent Kompany n'a offert que peu de temps de jeu à Mario Stroeykens, l'un des plus grands talents de Neerpede. Ce ne devrait être que partie remise : ailier et milieu offensif polyvalent, Stroeykens peut faire de 2021-2022 "sa" saison et marcher dans les pas de Verschaeren, Saelemaekers et Doku pour devenir le nouveau visage de la formation anderlechtoise.

Rôle attendu : remplaçant montant régulièrement au jeu ; a le potentiel pour s'imposer comme titulaire.