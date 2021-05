OFFICIEL : Antonio Conte quitte l'Inter Milan !

L'Inter Milan a officialisé la rumeur qui a secoué le football italien depuis ce matin : Antonio Conte quitte le champion d'Italie.

La Gazzetta dello sport avait lâché la bombe ce matin et a donc visé juste : Antonio Conte ne sera plus l'entraîneur de l'Inter Milan la saison prochaine. Le club a officialisé la nouvelle ce mercredi soir. Conte quitte les Nerazzurri sur un titre de champion d'Italie, en désaccord avec sa direction qui souhaitait réduire la masse salariale du noyau et réaliser un mercato en balance positive, ce qui impliquerait le départ de plusieurs cadres.