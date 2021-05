Plusieurs joueurs des Pays-Bas refusent la vaccination

Les joueurs sélectionnés pour l'Euro seront pour la plupart vaccinés à leur arrivée, mais certains refusent leur dose.

C'est le cas de six joueurs des Pays-Bas, apprend Frank De Boer au Telegraaf : "Un certain nombre de joueurs viennent d'être vaccinés, mais environ six joueurs ne l'ont pas été. Chacun choisit ce qui est injecté dans son corps, j'ai dit que je le ferais, mais nous devons respecter leur choix", affirme le sélectionneur des Oranje.

"Beaucoup de joueurs l'ont déjà eu, c'est peut-être une raison. Par la suite, nous n'administrerons pas le vaccin à ces joueurs s'ils changent d'avis, car le vaccin peut amener des symptômes que nous voulons éviter en plein tournoi", conclut De Boer.